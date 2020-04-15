Медицина

14:38 15.04.2020

Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

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Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

В Украине могут быть быстро построены медицинские учреждения с использованием китайского опыта для лечения заболевших Covid-19, если в этом возникнет необходимость, заявляет заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Этот вопрос рассматривается и оценивается. Думаю, в случае необходимости у нас реально будут построены такие госпитале по образцу китайского опыта", - сказал Ляшко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, будут ли строиться такие "быстрые больницы" для больных Covid-19.

При этом на вопрос, действительно ли будет возникать потребность размещать больных в помещении выставочных центров, для чего уже проводится их подготовка, замминистра ответил, что эти помещения готовятся не для оказания медицинской помощи больным с тяжелым течением заболевания или больным со средней тяжестью, а для лиц, у которых будет легкое течение болезни, но которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни по месту жительства.

"Такие объекты надо предвидеть. Мы разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуем заполнять медицинские учреждения, то есть те, где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории, которые можно использовать. Заведения такого типа не следует использовать для обсервации - для обсервации надо использовать заведения гостиничного типа. А там, где есть медицинские работники, надо готовить базы для размещения больных средней тяжести", - сказал Ляшко.

Полностью интервью Ляшко опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ляшко #коронавирус #госпитали #минздрав
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