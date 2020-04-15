Кабмин включил "Плаквенил" и другие препараты для лечения ревматических заболеваний в программу реимбурсации

Кабинет министров Украины включил в программу реимбурсации препараты для лечения ревматических заболеваний, в том числе "Плаквенил", который используют для лечения коронавируса.

Такое решение правительство утвердило на заседании в среду.

"Проектом предлагается расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства" лексредствами для лечения ревматических заболеваний и внедрить отпуск указанной группы препаратов по е-рецепту. В частности перечень МНН предлагается дополнить разделом "Ревматические заболевания", который будет включать в себя такие препараты как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин",- отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.