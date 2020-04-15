Медицина

14:35 15.04.2020

Кабмин включил "Плаквенил" и другие препараты для лечения ревматических заболеваний в программу реимбурсации

1 мин читать
Кабмин включил "Плаквенил" и другие препараты для лечения ревматических заболеваний в программу реимбурсации

Кабинет министров Украины включил в программу реимбурсации препараты для лечения ревматических заболеваний, в том числе "Плаквенил", который используют для лечения коронавируса.

Такое решение правительство утвердило на заседании в среду.

"Проектом предлагается расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства" лексредствами для лечения ревматических заболеваний и внедрить отпуск указанной группы препаратов по е-рецепту. В частности перечень МНН предлагается дополнить разделом "Ревматические заболевания", который будет включать в себя такие препараты как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин",- отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Теги: #лекарства #бюджет #реимбурсация #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 15.04.2020
Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

14:36 15.04.2020
Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов товаров - министр экономики

14:30 15.04.2020
Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

Минэкоэнерго заканчивает обновление энергобаланса, после этого можно принимать шаги по выходу из энергокризиса – Шмыгаль

14:16 15.04.2020
В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

В Украине количество зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом - премьер

14:08 15.04.2020
Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

Кабмин уволил Желько Марчека c должности и. о. главы "Укрзализныци"

13:58 15.04.2020
Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

13:46 15.04.2020
Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

13:40 15.04.2020
Кабмин разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина

Кабмин разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина

12:47 15.04.2020
Кабмин планирует расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн

Кабмин планирует расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн

11:59 15.04.2020
На ближайшем заседании Рады утверждение программы деятельности Кабмина рассматриваться не будет

На ближайшем заседании Рады утверждение программы деятельности Кабмина рассматриваться не будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

После проведения экспресс-теста дома надо обратиться к семейному врачу - Ляшко

Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - Степанов

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав совместно с НСЗУ проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи – Степанов

Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

После проведения экспресс-теста дома надо обратиться к семейному врачу - Ляшко

Пациенты с легкими формами Covid-19 госпитализируются, пока больницы еще полупустые - Ляшко

ГП МЗУ сэкономило около 40% бюджетных средств при закупке 90 тыс. костюмов биозащиты для борьбы с COVID-19

Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - Степанов

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

Рада разрешила местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

Кабмин включил в перечень закупаемых для борьбы с COVID-19 товаров еще девять препаратов и машины скорой помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА