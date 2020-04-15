Пациенты с легкими формами Covid-19 госпитализируются, пока больницы еще полупустые - Ляшко

Большинство госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19 болеют в легкой форме, их госпитализация производится в профилактической целью, пока определенные для этого больницы еще не заполнены, заявляет заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В тот момент, когда коечный фонд еще полупустой, когда аппараты ИВЛ незаполненные, мы такие подходы к госпитализации, которые внедряются на местах, не очень критикуем. Мы позволяем так поступать", - сказал Ляшко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, из около 1,1 тыс пациентов, госпитализированных с Covid-19, только 54 подключены к аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и еще 10% из этих 1,1 тыс – "это пациенты средней тяжести". "Остальные госпитализированы более с профилактической целью, чтобы проверить наличие болезни в учреждении здравоохранения. Такое распределение не соответствует стандартам, которые мы утвердили", - отметил замминистра.

При этом Ляшко подчеркнул важность того, чтобы больных с легкими формами болезни госпитализировали в учреждения здравоохранения, определенные именно для Covid-19. "Потому что когда больных с Covid-19 развозят просто в ближайшую больницу, то таким образом "загрязняют" все больницы. К сожалению, такие случаи не редкость", - отметил он.

"Но есть и положительные примеры. Например, Черкасская область одна из наиболее показательных. Работает правильно, четко по алгоритмам: они со всей области "скорыми" свозят в определенную больницу, заполняют ее, а затем переходят к другой. Так, следуя нашим алгоритмам, они госпитализируют в определенные базовые больницы, готовые принимать коронавирусную болезнь. В базовые больницы поставляются в первую очередь средства индивидуальной защиты, ИВЛ, туда приезжают на дежурство реаниматологи", - рассказал Ляшко.

Полностью интервью Ляшко опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"