Медицина

10:06 15.04.2020

Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - Степанов

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Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - Степанов

Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - это антирекорд, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

По его словам, за предыдущие сутки лабораторно подтверждено 392 заболевших коронавирусом, из них 29 детей и 90 медработников.

"Госпитализировано 120 чел., из них семь детей и 10 медработников. Выздоровело за сутки 24 чел., умерло 10. Количество проведенных тестирований – 3,636 тыс. методом ПЦР. В целом больных 3,764 тыс., из них 260 детей и 684 медработника. Выздоровело всего 143 человека, 108 - умерло", - добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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