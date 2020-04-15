Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - Степанов

Прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2% - это антирекорд, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

По его словам, за предыдущие сутки лабораторно подтверждено 392 заболевших коронавирусом, из них 29 детей и 90 медработников.

"Госпитализировано 120 чел., из них семь детей и 10 медработников. Выздоровело за сутки 24 чел., умерло 10. Количество проведенных тестирований – 3,636 тыс. методом ПЦР. В целом больных 3,764 тыс., из них 260 детей и 684 медработника. Выздоровело всего 143 человека, 108 - умерло", - добавил Степанов.