Медицина

15:11 13.04.2020

Рада разрешила местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

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Рада разрешила местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

Верховная Рада Украины разрешила местным властям создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Это закреплено законопроектом №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", принятым парламентом в понедельник.

За закон проголосовали 316 депутатов.

Как сообщалось, законопроект предусматривает создание правовых оснований для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней. В частности, законопроект предлагал четко определить понятие "самоизоляция" как пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства, а также определить понятие "обсервация" как пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Правительство получает право определять порядок самоизоляции и обсервации, а местные власти - право создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения оказания медпомощи больным и привлекать дополнительно медработников по контракту, при этом на срок действия контракта за медработниками сохраняются основное место работы и должность.

Кроме того, закон внедряет норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Теги: #коронавирус #больницы #рада
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