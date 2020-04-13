Кабмин включил в перечень закупаемых для борьбы с COVID-19 товаров еще девять препаратов и машины скорой помощи

Кабинет министров с целью осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, включил еще девять препаратов в перечень лекарственных средств, которые могут закупаться за рамками закона о публичных закупках.

В частности, согласно изменениям в постановление №255, принятым в 8 апреля, в перечень таких препаратов включены гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир/ритонавир, тоцилизумаб, озельтамивир, ремдесивир, фавипиравир, меропенем и моксифлоксацин.

В этот перечень также включены шесть наименований медицинской техники: компьютерные томографы, видеобронхоскопы, стационарные рентгеновские аппараты, портативные элекрокардиографы, дефибриляторы и аппарты УЗИ, пять наименований медизделий для лабораторных исследований.

Корме того, в перечень включены специализированные санитарные автомобили экстренной (скорой) медпомощи и транспортные средства для проведения санитарной обработки территорий и сооружений (поливочно-мойные машины и опрыскиватели).