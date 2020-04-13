Программа деятельности Кабмина предусматривает ежегодную индексации пенсий и повышенной оплаты труда медработникам как краткосрочные приоритеты

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления временной помощи по безработице и повышенной оплаты труда медицинским работникам как краткосрочные приоритеты.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

"Реагируя на неотложные вызовы с целью сохранения жизни и здоровья граждан, правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия Covid-19", - говорится в пункте программы Кабмина о краткосрочных приоритетах деятельности.

В частности, одним из краткосрочных приоритетов, правительство определило осуществление социальных мероприятий поддержки, среди которых:

обеспечение ежегодной индексации пенсий и оказания помощи пенсионерам и другим незащищенным слоям населения;

максимальное упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантинных мероприятий;

обеспечение повышенной оплаты труда медицинским работникам и лицам, которые задействованы в ликвидации вспышек коронавирусной инфекции;

организация дистанционного обучения, завершения 2019/2020 учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году.