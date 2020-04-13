Степанов: утвержденные протоколы дают врачам возможность применять офф-лейбл препараты для лечения COVID-19

Пациентов с зафиксированным лабораторно COVID-19 врачи лечат по утвержденным протоколам с применение офф-лейбл препаратов, они могут добавлять эти препараты в зависимости от состояния больного.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник утром.

"Одним из первых моих решений в должности министра было создать стандарт - алгоритм лечения всех больных. В зависимости от прохождения течения болезни они (врачи – ИФ) используют протоколы, лечат утвержденными препаратами. Конечно, врачи могут добавлять препараты в зависимости от состояния больного. Почему это важно: (применять – ИФ) определенные в протоколах лекарственные средства офф-лейбл, У них нет показаний для использования при COVID-19 и до утверждения врачи не могли их применять",- сказал он.

Степанов добавил, что Минздрав держит постоянную связь с украинскими врачами в Италии: "Они подтверждают наши протоколы лечения", - констатировал он.

Офф-лейбл (off-label, от off - за пределами, label - этикетка, инструкция) - использование лексредств по показаниям, не утвержденным государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению.