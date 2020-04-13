Степанов: Кабмин в в среду урегулирует вопрос 300%-ной зарплаты медикам за март

Правительство на заседании в среду урегулирует вопрос заработной платы за март медикам, борющимся с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник утром.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника – этот медицинская субвенция, которая уже пересчитана в регионы",- сказал министр.