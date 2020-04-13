Степанов: на заседании Кабмина будет урегулирован вопрос с обеспечением пациентов "Плаквенилом"

Правительство на заседании в среду внесет препарат "Плаквенил" в программу реимбурсации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник утром.

"На ближайшем заседании правительства, в среду, будет урегулирован вопрос группы больных ревматоидными заболеваниями, в частности системной красной волчанкой, которые лечились препаратом "Плаквенил" После того, как объявили, что он может помогать больным с COVID-19, препарат просто исчез из аптек. Мы нашли решение: он будет введен в перечень лекарственных средств программы реимбурсации. Параллельно у нас есть договоренность с компанией-производителем этого препарата - "Санофи", чтобы обеспечить наших больных",- сказал он.