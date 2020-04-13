Медицина

10:33 13.04.2020

Степанов: проблему с закупками через МЗУ улажено, в понедельник заключат договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты

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Степанов: проблему с закупками через МЗУ улажено, в понедельник заключат договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) готово в понедельник заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты для медиков, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник утром.

"Мы постоянно работаем с обеспечением СИЗ, по нескольким направлениям – закупка за бюджетные средства в областях, закупка за бюджетные средства на центральном уровне. Были проблемы с закупками через МЗУ, сейчас эта проблема устранена, средства есть, Арсен Жумадилов (руководитель ГП "МЗУ" – ИФ) получил задачу срочно закупить костюмы биозащиты, респираторы. Сегодня-завтра он будет отчитываться по заключению договоров. Предварительно он сообщил, что у него есть возможность сегодня заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые в конце недели будут поставляться (в регионы – ИФ)",- сказал он.

Теги: #коронавирус #минздрав #сиз
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