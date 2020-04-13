Медицина

09:50 13.04.2020

"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

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"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупит 90 тыс. костюмов биологической защиты/комбинезонов за счет резервного фонда госбюджета.

Как сообщило госпредприятие на своей странице в сети Facebook, соответствующее решение Министерства здравоохранения было доведено до МЗУ на минувшей неделе.

"Мы уже провели анализ предложений на рынке и верифицируем способность поставщиков обеспечить такое количество с соблюдением требований по качеству", - сообщило МЗУ.

Закупки в условиях карантина будут осуществляться по короткой процедуре без применения электронных торгов. При этом отчеты о таких закупках будут доступны в системе ProZorrо.

Теги: #коронавирус #госбюджет #сиз #мзу
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