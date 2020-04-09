Медицина

18:42 09.04.2020

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

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Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) больницы обеспечены на 57%, сообщила член парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Ольга Стефанишина.

"Почти 500 тыс. костюмов биозащиты и почти 200 тыс. респираторов не хватает украинским больницам, которые работают с COVID-19 на ближайшие две недели. В общем медучреждения по стране менее чем на 57% обеспечены средствами защиты врачей. И это потребность только тех 230 больниц, которые по состоянию на вчера внесли свои данные в базу Кабмина. Всего в реальности эти цифры еще хуже", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", проанализировав аналитические данные, обнародованные Кабинетом министров и системой YouControl.

Стефанишина отметила, что в областях с наибольшим количеством больных COVID-19 врачи обеспечены СИЗ менее, чем на половину необходимого, в частности, в Тернопольской области - на 50%, а в Ивано-Франковской - на 43%.

"Некоторые больницы обеспечены костюмами защиты менее чем на треть: в той же Ивано-Франковской области Центральная городская клиническая больница областного центра обеспечена на 18%, Долинская центральная районная больница - на 33%", - сказала она.

Стефпнишина отметила также проблемы с обеспечением медучреждений оборудованием. В частности, хуже всего обеспечены Кировоградская и Тернопольская области.

Стефанишина привела данные системы Youcontrol, в Ивано-Франковской области СИЗ хватит на девять дней, в Херсонской - всего лишь на шесть, в Тернопольской области костюмов биозащиты хватает на один день, а изоляционных одноразовых халатов - на три дня.

Теги: #стефанишина #коронавирус #сиз
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