Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит гуманитарную помощь в виде 320 тыс таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных Covid-19.

"Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов", - сообщается на Телеграм-канале Министерства здравоохранения Украины в четверг.

По данным ведомства, этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных Covid-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям, подчеркнули в Минздраве.