Медицина

15:09 09.04.2020

Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой – ЦОЗ

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Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой – ЦОЗ

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

«Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду», - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ.

В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Теги: #коронавирус #цоз #защита
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