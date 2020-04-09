Медицина

13:55 09.04.2020

Изготовление защищенных патентом лекарств в условиях аптек может стать еще одним вариантом решения проблемы лечения COVID-19 – мнение

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Изготовление защищенных патентом лекарств в условиях аптек может стать еще одним вариантом решения проблемы лечения COVID-19 – мнение

Изготовление лекарственных средств, защищенных патентом, в условиях аптек, наряду с принудительным лицензированием, может стать еще одним вариантом решения проблемы обеспечения лекарствами, продемонстрировавших эффективность в лечении COVID-19, считает гендиректор ООО "Юрия-Фарм" Дмитрий Деркач.

Такое мнение он высказал агентству "Интерфакс-Украина", комментируя возможное введение принудительного лицензирования лекарственных средств и назвав его одним вариантов решения проблемы в условиях риска существенного дефицита лексредств на территории Украины, вызванного ситуацией с пандемией COVID-19.

"Хочу обратить внимание на еще один возможный вариант решения – мировую практику исключений из так называемой патентной монополии. В частности, во многих странах мира законодательством предусмотрена возможность изготовления защищенных патентом лекарственных средств в условиях аптек для непосредственного использования в отдельных случаях по рецепту врача", - сказал он.

Деркач отметил, что в законодательстве Нидерландов, например, приводится перечень исключений, предусмотренных для владельца патента, и в 2019 году вступили в силу изменения, благодаря которым в голландском патентном праве было введено исключение из патентной монополии относительно аптек.

Таким образом, патентное законодательство Нидерландов предусматривает, что "исключительное право не распространяется на препараты для непосредственного использования в отдельных случаях медицинского назначения лекарств в аптеках, ни на действия, касающиеся лекарств, изготовленных таким образом".

"Нидерланды уже присоединились к списку стран, законодательство которых предусматривает так называемые аптечные исключения из патентной монополии. Всего таких стран более 40 , в их число, в частности, входят Франция, Германия, Италия, Япония", - сказал он.

Гендиректор ООО "Юрия-Фарм" отметил, что в настоящее время в Украине "сотни аптек, имеющих лицензию на осуществление деятельности по изготовлению лекарственных средств в условиях аптеки", а законодательство предусматривает действия, которые не признаются нарушением прав интеллектуальной собственности.

"Украина должна перенять мировой опыт, в том числе развитых стран ЕС, и внести в закон об охране прав на изобретения и полезные модели положение, согласно которому изготовление лекарственных средств в условиях аптеки по рецепту врача или по заказу лечебного учреждения с применением защищенным патентом изобретения и все связанные с этим действия не признается нарушением прав, вытекающих из патента", - сказал он.

Деркач подчеркнул, что если такая инициатива будет принята, то для обеспечения гарантирования качества изготовленных в условиях аптек лекарственных средств, Гослекслужба должна в кратчайшие сроки проверить все аптеки, имеющие лицензию на изготовление лекарственных средств, на соответствие лицензионным условиям.

Он также напомнил, что группа компаний "Юрия-Фарм" планирует производить лекарства, предусмотренных протоколами лечения COVID-19, в том числе на базе Центра персонализированной фармации "Хемотека", который входит в состав группы.

Как сообщалось, корпорация "Юрия-Фарм" изучает возможности синтеза субстанций препаратов, входящих в протоколы лечения COVID-19, на базе своего цеха по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Черкассах.

Также корпорация "Юрия-Фарм" заявила о готовности использовать мощности входящего в корпорацию сервиса "Хемотека" для производства экспериментальных лекарств, мелких серий, госпитальных упаковок или индивидуализированных лекарственных средств по заказу лечебно-профилактических учреждений.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2019 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #лекарства #коронавирус #юрия_фарм #деркач
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