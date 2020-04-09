Медицина

10:33 09.04.2020

В Украине исследовано 20 608 образцов на коронавирус, работают 37 гослабораторий и две частные- ЦОЗ

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В Украине исследовано 20 608 образцов на коронавирус, работают 37 гослабораторий и две частные- ЦОЗ

В Центре общественного здоровья констатируют, что с начала проведения тестирования на COVID-19 было исследовано 20 608 образцов.

"Количество подозрений, которое получает Центр общественного здоровья или областные центры, не равняется количеству исследований", - сказал и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге в четверг.

Он отметил, что кроме полученных подозрений еще исследуют образцы контактных лиц, и тех, кто выздоровел, для снятия диагноза.

"На протяжении суток было исследовано 2 396 образцов, и в целом с начала проведения тестирования уже было исследовано 20 608 образцов", - добавил Кузин.

По его словам, на данный момент лабораторные исследования проводятся в 37 государственных лабораториях, а также были привлечены еще в две частные лаборатории.

Теги: #коронавирус #цоз #минздрав #лаборатории
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