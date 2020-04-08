Медицина

19:02 08.04.2020

В Украине за неделю гриппом заболело 105,116 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за неделю гриппом заболело 105,116 тыс. человек – Минздрав

В Украине в период с 30 марта по 5 апреля гриппом и ОРВИ заболело 105,116 тыс. человек, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, зафиксирован один летальный случай от гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине не превышает эпидемический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончался 71 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано пять человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 238 тыс. человек.

Теги: #украина #грипп
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