Медицина

18:01 07.04.2020

БФ семьи Жебривских закупил аппараты ИВЛ для больниц Киева, Шостки и Ружина, направил наборы лекарств в различные регионы Украины

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БФ семьи Жебривских закупил аппараты ИВЛ для больниц Киева, Шостки и Ружина, направил наборы лекарств в различные регионы Украины

"Благотворительный фонд семьи Жебривских" закупил аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц Киева, Шостки и Ружин, направил наборы лекарств и средств защиты в различные регионы Украины.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, фонд оплатил и ожидает поставку трех аппаратов ИВЛ производства США ORICARE V8600, закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц Киева, Шостки (Сумская обл.) и Ружина (Житомирская обл.).

Крое того, фонд направил в 17 больниц в разных областях Украины, в частности, военный госпиталь города Часов Яр (Донецкая обл.), необходимые средства защиты - защитные костюмы, защитные медицинские маски, медицинские перчатки, респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, защитные очки, дезрастворы и лекарственные средства производства "Фармак".

При поддержке фонда для украинских медиков будет пошито 4000 защитных костюмов из специального материала, который соответствует европейским стандартам качества.

Как сообщалось, Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

Теги: #коронавирус #бф #ивл #жебривски #больницы
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