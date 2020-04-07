Украина готова проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю

В вирусологических лабораториях Украина готова проводить до 30 тыс. тестирований в неделю методом ПЦР-исследования, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"По состоянию на сейчас лаборатория Центра общественного здоровья Украины и вирусологические лаборатории в областях смогут проводить 30 тыс. тестирований в неделю. Работаем над тем, чтобы в дальнейшем увеличить до 80 тыс. тестирований в неделю",- добавил он.

По словам Ляшко, в настоящее время тестируется около 1,5 тыс. образцов в день.

"Мы смотрим загруженность вирусологических лабораторий, сегодня они не загружены на 100%. От этого просматриваем алгоритм доставки и исследования образцов", - добавил Ляшко.