Медицина

15:49 07.04.2020

Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

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Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения разрешило частным лаборатория и клиникам, имеющим соответствующие лицензии, проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как сообщает Минздрав на своем "Телеграмм-канале", частные клиники и лаборатории должны будут отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

"Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Теги: #коронавирус #covid_19 #минздрав
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