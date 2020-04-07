Феномен Николаевской области будет детально изучен - Ляшко

В Министерстве здравоохранения Украины намерены рассмотреть вопрос, почему в Николаевской области пока нет подтвержденных случаев COVID-19.

"У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (COVID-19 – ИФ): реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

По его словам, как только Минздрав будет иметь подтвержденную информацию по этому поводу, она будет обнародована.

Как сообщалось со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 7 апреля в стране подтверждены 1462 случая COVID-19 во всех областях, кроме Николаевской.