В Кировоградской области подтвержден 21 случай заболевания медиков COVID-19 - ОГА

В Кировоградской области лабораторно подтвержден 21 случай заболевания COVID-19 среди медиков, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации.

Всего подтверждено 54 случая заболевания, в том числе 1 летальный.

"COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из с. Марьевка Компаниевского района, одного человека с с.Палиивка Маловысковского района и одного - из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении", - заявил председатель ОГА Андрей Балонь.

Среди заболевших медиков - 18 сотрудников областного госпиталя и трое сотрудников областной больницы.

Всего в Кировоградской области 23 человека, больных COVID-19, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы. Из них двое в Долинской ЦРБ, 18 в Центральной городской больницы в Кропивницком, 10 в Кировоградской областной больнице.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии по причинам, не связанным непосредственно с COVID-19. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравме и коме. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, четыре пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19. Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.