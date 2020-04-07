Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины намерено изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области – этот феномен будет детально рассмотрен, реальная ли это картина, или нарушение алгоритмов",- сказал он.