Медицина

10:22 07.04.2020

Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

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Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины намерено изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области – этот феномен будет детально рассмотрен, реальная ли это картина, или нарушение алгоритмов",- сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав #николаевская_область
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