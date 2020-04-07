Медицина

09:30 07.04.2020

Новый корпус "Охматдета" планируем открыть 1 июня – Зеленский

1 мин читать
Новый корпус "Охматдета" планируем открыть 1 июня – Зеленский

Новый корпус "Охматдета" планируют открыть 1 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Охматдет" наконец готов! 1 апреля во новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - к Дню защиты детей", - написал Зеленский в телеграм-канале во вторник.

Президент Украины отметил, что в такой непростой период противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки. "Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - написал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что новый корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка". "Украинские больницы должны быть именно такими", - отметил он.

Теги: #зеленский #охматдет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:46 06.04.2020
Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

Зеленский пожелал Джонсону победить коронавирус

23:11 06.04.2020
Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

Помпео и Зеленский подчеркнули важность доступа ОБСЕ и гуманитарных организаций в ОРДЛО – Госдеп

23:05 06.04.2020
Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

Помпео и Зеленский обсудили помощь США Украине в борьбе с COVID-19, включая поставку необходимого лабораторного оборудования

19:39 06.04.2020
Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

19:09 06.04.2020
Зеленский обсудил с Помпео получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от МВФ, ВБ и других партнеров

Зеленский обсудил с Помпео получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от МВФ, ВБ и других партнеров

19:01 06.04.2020
Зеленский в телефонном разговоре с Помпео поблагодарил за $1,2 млн помощи на борьбу с COVID-19, пожелал США успешно преодолеть пандемию

Зеленский в телефонном разговоре с Помпео поблагодарил за $1,2 млн помощи на борьбу с COVID-19, пожелал США успешно преодолеть пандемию

18:22 06.04.2020
Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта носит декларативный характер и никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО – ответ Зеленского на петицию

Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта носит декларативный характер и никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО – ответ Зеленского на петицию

17:52 06.04.2020
Зеленский, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул" и компенсации процентов по займам

Зеленский, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул" и компенсации процентов по займам

13:31 06.04.2020
Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

Зеленский: если бы не карантин, то заразившихся коронавирусом было бы гораздо больше

10:21 06.04.2020
Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Минздрав намерен создавать временные госпитали для больных Covid-19 в легкой форме

В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе около 70 тыс. масок - Поворозник

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства, эффективные в борьбе с коронавирусом

Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме – НСЗУ

Институт молекулярной биологии и генетики готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования

Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

Принудительное лицензирование препаратов для борьбы с коронавирусом может оказаться "ящиком Пандоры" для фармрынка – юрист

Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА