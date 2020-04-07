Новый корпус "Охматдета" планируем открыть 1 июня – Зеленский

Новый корпус "Охматдета" планируют открыть 1 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Охматдет" наконец готов! 1 апреля во новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - к Дню защиты детей", - написал Зеленский в телеграм-канале во вторник.

Президент Украины отметил, что в такой непростой период противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки. "Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - написал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что новый корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка". "Украинские больницы должны быть именно такими", - отметил он.