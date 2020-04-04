В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе около 70 тыс. масок - Поворозник

В аптеках КП "Фармация" в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляют, также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавирусом. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос, носить маску или нет, вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - подчеркнул Николай Поворозник и добавил, что в аптеках КП "Фармация"в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства.