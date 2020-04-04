Медицина

17:46 04.04.2020

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

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Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

Абсолютное большинство (86%) умерших в Украине от COVID-19 были люди старше 50 лет, отмечают медики по состоянию на 4 апреля.

Сообщает Центр общественного здоровья Украины в субботу в Фейсбук, большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии было сочетание заболеваний. В целом доля болезней составляла (одна или несколько): 61% - сердечно-сосудистые заболевания; 40% - сахарный диабет; 13% - новообразования; 4% - заболевания почек; 9% - заболевания легких; 4% - ожирение.

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерли 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастным распределением: 30-39 лет - 2 человека;40-49 лет - 2 человека; 50-59 лет - 9 человек; 60-69 лет - 9 человек; 70-79 лет - 5 человек; 80-89 лет - 1 человек.

«Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня», - говорится в сообщении

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя этой болезни.

Теги: #коронавирус #цоз
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