Медицина

13:20 02.04.2020

Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства, эффективные в борьбе с коронавирусом

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Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства, эффективные в борьбе с коронавирусом

Пять украинских фармацевтических компаний уже готовы производить препараты, которые показали свою эффективность в борьбе с симптомами коронавируса, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа").

"Сейчас делаются все юридические основания для того, чтобы украинские фармацевтические производители начали выпускать лекарства, которые применяются в других странах, но ощущается их большой дефицит и высокая стоимость. На сегодня это проблема не только Украины", - заявил Радуцкий в четверг в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Депутат добавил, что уже есть фармацевтические компании, способные производить такие лекарства, для них в Минздраве готовятся юридические основания для выпуска таких препаратов.

"В Украие пять заводов уже согласились их производить, но до этого нужна юридическая поддержка. Сейчас Верховная Рада вместе с Кабмином готовит постановления и законодательные акты, чтобы они могли их производить", - уточнил председатель профильного комитета ВР.

Теги: #коронавирус #радуцкий
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