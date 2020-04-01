Институт молекулярной биологии и генетики готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (ИМБГ) готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования от государства.

"Специалисты ИМБГ ожидают быстрого поступления средств из госбюджета, чтобы продолжить работу по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни. Основная группа сотрудников института, задействованных в проектах, работает сейчас и готова работать постоянно и сверхурочно, однако из-за отсутствия финансирования мы не можем развернуть работу на полную мощность", - сообщило учреждение на своей странице в Facebook.

При этом уточняется, что в конце января по заказу СНБО сотрудники института разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. При наличии средств ИМБГ мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые используются для изготовления тест-систем, говорится в сообщении.

"Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах", - пояснил институт.

Согласно сообщению ИМБГ, себестоимость изготовленных институтом ПЦР-тестов составляет около 250 грн, что почти вдвое меньше зарубежных аналогов. На имеющемся в нем оборудовании специалисты учреждения могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю, с привлечением дополнительных специалистов - до 50 тыс. тестов в неделю.

При этом ИМБГ не уточняет сумму, необходимую ему для запуска производства ПЦР-тестов.

Агентству "Интерфакс-Украина" не удалось связаться с учреждением по указанным на его сайте телефонам. На запросы по электронной почте ИМБГ также не отвечает.

Как сообщалось, ИМБГ НАНУ передал разработанные им тест-системы на 600 анализов для диагностики вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 для использования в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и отправил сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за недофинансирования системы НАНУ.