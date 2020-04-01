Медицина

14:05 01.04.2020

Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

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Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

Кабинет министров Украины готовит протокол лечения COVID-19, и Украина будет закупать за рубежом необходимые для лечения болезни лекарства.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"Правительство готовит протокол лечения COVID-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Теги: #лекарства #коронавирус #закупки #кабмин
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