Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

Кабинет министров Украины готовит протокол лечения COVID-19, и Украина будет закупать за рубежом необходимые для лечения болезни лекарства.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"Правительство готовит протокол лечения COVID-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.