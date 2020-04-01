В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

669 случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтверждено в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 669 случаев Covid-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от Covid-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в соцсети Facebook в среду утром.

Больше всего случаев подтверждено в Киеве - 134. В Черновицкой области подтверждено 102 случая, из них четыре летальных, в Тернопольской – 98, из них один летальный. В Ивано-Франковской области – 64 (3 летальных), в Киевской – 57 (3 летальных), в Черкасской – 52, в Винницкой - 49 (в обоих летальных нет).

В Сумской области подтверждено 19 случаев заражения (2 летальных), в Ровенской – 15 (3 летальных), в Запорожской – 13, в Одесской – 12, в Днепропетровской – 9, в Волынской - 7 (летальных нет). В Донецкой, Кировоградской и Львовской областях подтверждено по 6 случаев инфицирования, в Житомирской - 5 (в т.ч. один летальный), в Луганской и Хмельницкой – по 3 случая, в Полтавской и Черниговской – по 2, в Закарпатской, Харьковской и Херсонской областях – по одному случаю заражения.

Среди выздоровевших пациентов семь проживают в Черновицкой области и по одной – в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Всего с начала года ЦОЗ Украины получил 3 тыс 178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

При этом в ЦОЗ отмечают, что положительный результат экспресс-теста на Covid-19 не является подтверждением диагноза и болезнь устанавливается только на основании лабораторного исследования.

Как сообщалось, по состоянию на 22.00 вторника, 31 марта, в Украине лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 17 летальных случаев и 10 случаев выздоровления. При этом по состоянию на 10:00 31 марта было зафиксировано 549 случаев Covid-19, из них 13 летальных, а 8 пациентов выздоровели.

Таким образом, за минувшие сутки было зафиксировано 120 новых случаев заболевания, четверо ранее заболевших умерли, двое выздоровели.