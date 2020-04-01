Медицина

09:12 01.04.2020

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

1 мин читать
Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

В Харьковскую областную инфекционную клиническую больницу переданы средства индивидуальной защиты, которые позже будут распределяться между 17 опорными больницами в городе и области, предназначенными для приема больных с COVID-19.

"Около 250 тысяч перчаток, около 6 тыс. бахил, ... костюмы биозащиты, которые были крайне необходимы. Все, что сейчас необходимо для того, чтобы мы были готовы принять больных, если их, не дай Бог, будет много", - сообщил журналистам во вторник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Кроме того, в больницу было передано более 10 тыс. медицинских респираторов для т.н. красной зоны, многоразовые шапочки, термометры, датчики, а также необходимые для проведения искусственной вентиляции легких дыхательные контуры, фильтры, эндотрахеальные трубки и т.д.

Как сообщил журналистам заместитель директора департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук, сейчас в Харьковской области есть 5 тыс. экспресс-тестов для определения и 4 тыс. ПЦР-тестов COVID-19.

Теги: #коронавирус #больницы #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 01.04.2020
В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

09:18 01.04.2020
Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

09:15 01.04.2020
Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

09:14 01.04.2020
В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

09:01 01.04.2020
Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

09:00 01.04.2020
Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

08:38 01.04.2020
Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

08:22 01.04.2020
Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

08:14 01.04.2020
В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

07:47 01.04.2020
Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

Пациентам с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не выдают инсулины – заявление пациентских организаций

Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса

Минздрав блокирует закупки для борьбы с коронавирусом из-за несогласия министра с кадровой политикой ГП "МЗУ" - гендиректор Жумадилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Фармкомпания "Санофи" обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата для пациентов с COVID-19

Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

Украина закупила около 15 тыс. тестов на коронавирус через Prozorro

В украинских больницах, оказывающих помощь пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских

В Киеве на период карантина ограничат предоставление стоматологических услуг

Гендиректор МЗУ Жумадилов на своем месте – Радуцкий

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина

Crown Agents начинает закупку медизделий для диагностики и предотвращения распространения коронавируса в Украине для Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА