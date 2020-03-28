Медицина

17:32 28.03.2020

В украинских больницах, оказывающих помощь пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских

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В украинских больницах, оказывающих помощь пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских

В медицинских учреждениях Украины, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских, сообщает пресс-служба Минздрава.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.

Теги: #коронавирус #больницы #минздрав
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