Медицина

13:52 28.03.2020

Гендиректор МЗУ Жумадилов на своем месте – Радуцкий

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Гендиректор МЗУ Жумадилов на своем месте – Радуцкий

Генеральный директор ГОП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) Арсен Жумадилов на своем месте, он честен и профессионален, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

"Я очень доволен Арсеном Жумадиловым, я за таких стою стеной. У него есть две вещи, которые для меня принципиальны, - он по-сумасшедшему честен, он точно не "схемщик", и он достаточно профессионален", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий также отметил, что "очень эффективно работает главный санитарный врач Виктор Ляшко, он на своем месте".

"У меня также нет сомнений по Оксане Мовчан (и.о. главы Национальной службы здоровья Украины - ИФ). Она на своем месте, работает вне политики, очень много делает. То же самое могу сказать про Арсена, и про Ляшко. Эти люди на своем месте", - подчеркнул глава профильного комитета Верховной Рады.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #радуцкий #жумадилов #мзу
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