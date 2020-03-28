Медицина

13:38 28.03.2020

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

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Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

Украина ведет переговоры о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, показанные, в частности, при лечении малярии, но они продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий отметил, что переговоры о закупке препарата ведутся, в частности с Индией.

"Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - сказал он.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #коронавирус #переговоры #украина #радуцкий
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