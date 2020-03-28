Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина

Министерство здравоохранения порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу.

Он также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил он.