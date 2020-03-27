Crown Agents начинает закупку медизделий для диагностики и предотвращения распространения коронавируса в Украине для Минздрава

Британское закупочное агентство Crown Agents подписало с Министерством здравоохранения Украины дополнительное соглашение на закупку медицинских изделий для предотвращения распространения и диагностики коронавируса в Украине.

Как сообщила пресс-служба Crown Agents, агентство закупит для Минздрав 48 позиций медизделий с общим бюджетом более $2,5 млн.

В настоящее время завершается оценка предложений от восьми поставщиков и подготовка заключения контрактов, агентство начинает подписывать контракты с поставщиками.

Закупки будут профинансированы за счет остатков сэкономленных средств, предусмотренных для программы "Взрослая онкология", по которой закупщики Crown Agents достигли экономии более чем $26 млн.

"Спрос на эти товары сумасшедший, но мы делаем все возможное, чтобы украинцы получили необходимые тесты средства защиты. Поставки ожидаются в кратчайшие сроки", - сказала агентсту "Интерфакс-Украина" глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

Она отметила, что Crown Agents имеет опыт по проведению процедуры закупок при чрезвычайных ситуациях в мире. В частности, Crown Agents проводила экстренную закупку изделий во время эпидемии Эбола, закупала прямую гуманитарную помощь пострадавшему населению Мьянмы, закупила более 360 млн тонн гуманитарной помощи для Непала.

Как сообщалось, 19 февраля 2020 года Кабмин поручил Crown Agents провести закупку медицинских изделий для диагностики и предотвращения распространения и на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом. Еще до получения от Минздрава Украины технической спецификации и подписания дополнительного соглашения на закупку медизделий, Crown Agents сразу начали переговоры с поставщиками для анализа рынка и уточнения номенклатуры. 23 марта Crown Agents получили финальную версию технического задания на закупку медицинских изделий для диагностики и предотвращения распространения коронавируса в Украине.