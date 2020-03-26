Корпорация "Юрия-Фарм" изучает возможности синтеза субстанций препаратов, входящих в протоколы лечения COVID-19

Корпорация "Юрия-Фарм" (Киев) изучает возможности синтеза субстанций препаратов, входящих в протоколы лечения COVID-19, на базе своего цеха по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Черкассах.

"Научный центр корпорации "Юрия-Фарм" с момента объявления ВОЗ о пандемии начал оценку наших возможностей по синтезу субстанций для лекарственных средств, входящих в протоколы лечения COVID-19, на базе нашего цеха производства активных фармацевтических ингредиентов в Черкассах», - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба корпорации со ссылкой на гендиректора ООО "Юрия-Фарм" Дмитрия Деркача.

Деркач отметил, что начав фармацевтическую разработку данного перечня лекарственных средств, в корпорации обратили внимание на отсутствие в нем жидких лекарственных форм, в частности внутривенных.

"По нашему мнению, внутривенные препараты могут помочь тяжелым больным и тем, кто уже находится на ИВЛ, ведь тогда таблетку применить уже невозможно", - сказал он.

"Юрия-Фарм" планирует предложить Минздраву определенные решения и предложения, которые могут ускорить обеспечение медучреждений необходимыми лекарственными средствами в условиях возможного дефицита.

В частности, "Юрия-Фарм" готова использовать мощности входящего в корпорацию сервиса "Хемотека", на базе которого при наличии разрешенного к использованию сырья "Юрия-Фарм" может быстро производить экспериментальные лекарства, мелкие серии, госпитальные упаковки или индивидуализированные лекарственные средства по заказу лечебно-профилактических учреждений.

"Опыт Китая показал, что для борьбы с эпидемией стоит в первую очередь рассчитывать на внутренний потенциал и максимально мобилизовать его, не забывая о существовании украинской науки и медицины. Исследовав перечень лекарственных средств, входящих в перечень протоколов лечения болезни COVID-19, знаю точно, что много национальных производителей однозначно способны воспроизвести их и обеспечить нашу страну необходимыми лекарствами и средствами профилактики", - подчеркнул Деркач.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2019 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).