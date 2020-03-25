Медицина

18:35 25.03.2020

Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

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Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

Кабинет министров Украины направил в регионы более 651 млн грн на обеспечение инсулином пациентов с диабетом, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Согласно сообщению, НСЗУ инициировала принятие этого постановления своим письмом еще в феврале 2019 года. Этим решением средства, предусмотренные на обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом в Программе медицинских гарантий, были направлены в субвенцию для регионов.

В НСЗУ отметили, что в настоящее время ответственность за эффективное и рациональное использование лежит именно на органах местного самоуправления. В то же время продолжается подготовка к обеспечению полноценной выписки и отпуска инсулина по электронному рецепту.

Планируется, что администрирование программы реимбурсации препаратов инсулина перейдет к НСЗУ с 1 октября 2020 года.

Ранее средства на обеспечение больных диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии, были заложены в Программе медгарантий, которая в полном объеме стартует с 1 апреля 2020 года.

Теги: #инсулин #регионы #кабмин
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