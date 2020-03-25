Карантин не отменяет рутинной вакцинации - ЦОЗ

Любые прерывания рутинной (плановой - в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии Covid-19", - отмечается в сообщении ЦОЗ в Facebook.

В ЦОЗ подчеркивают, во время карантинных мероприятий не запрещено профилактические вакцинации.

Центр призывает медучреждения информировать население о правилах вакцинации, не создавать очередь, скопление в комнатах ожидания, заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации и разграничивать потоки пациентов (организовать отдельные входы или определить часы для рутинной вакцинации), а также выделить хорошо вентилируемые помещения и обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м в отношении других людей (или тех, кто с детьми), которые ожидают вакцинацию.