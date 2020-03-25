Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Кабинет министров Украины с однодневной доработкой утвердил Порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Соответствующее постановление "Об утверждении порядка получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации" правительство приняло на заседании в среду.

Постановление, в частности, предусматривает поиск доноров не только в государственной системе трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, но и в реестрах Всемирной ассоциации доноров костного мозга.