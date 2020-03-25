Медицина

11:29 25.03.2020

ИМБГ НАНУ передал разработанные им тест-системы для диагностики COVID-19 в лабораторные центры и отправил сотрудников в отпуск из-за недофинансирования

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ИМБГ НАНУ передал разработанные им тест-системы для диагностики COVID-19 в лабораторные центры и отправил сотрудников в отпуск из-за недофинансирования

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (ИМБГ НАНУ) передал разработанные им тест-системы для диагностики вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 для использования в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и отправил сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за недофинансирования системы НАНУ.

«Первые изготовленные партии «Тест системы для диагностики коронавируса COVID-19» на 600 анализов ИМБГ НАНУ уже передал для использования в Житомирском областном лабораторном центре Минздрава Украины и в ЦОЗ в Киеве. Но в настоящее время НАНУ получила с большой задержкой (23 марта) лишь незначительное финансирование на работы по созданию и производству тест-систем», - сообщает ИМБГ на своей странице в сети Facebook во вторник.

Учреждение отмечает, что президиум НАНУ «ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров относительно финансирования для производства следующих партий».

При этом в ИМБГ отмечают, что «ситуация с отпуском сотрудников за свой счет ​​типична для учреждений НАНУ и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом».

«Есть глобальное хроническое недофинансирование всех учреждений НАН Украины. Научные сотрудники имеют выбор: или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой срок. На полную заработную плату бюджетного финансирования не хватает, особенно в начале года, когда еще не приносят дополнительных средств гранты и проекты, выигранные на национальных научных конкурсах», - отмечают в институте.

Кроме того, в ИМБГ подчеркивают, что паспорт бюджетной программы «Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований» с финансированием на 2020 год до сих пор не подписана правительством, соответственно, запланированные средства учреждения НАНУ использовать все еще не могут.

«Поэтому сотрудники всех учреждений НАНУ, в том числе и ИМБГ, вынуждены выходить из этой ситуации и уходить в отпуск за свой счет. В этом году ситуация с финансированием НАН Украины совсем затруднительна», - констатируют в ИМБГ.

Как сообщалось, пресс-служба НАН Украины на минувшей неделе сообщила, что тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV, разработанная в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, готовится к выпуску.

Ученые ИМБГ начали работу над созданием тест-системы по заданию Совета национальной безопасности и обороны в январе 2020 года после появления информации об эпидемии нового коронавируса в провинции Хубэй Китайской народной республики. За это время институту удалось провести дизайн и синтез четырех нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем.

Теги: #нану #коронавирус #тесты #имбг
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