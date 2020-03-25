ЦОЗ исследовал более 900 образцов на коронавирус, подтверждено 113 случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook, случаи выявлено - Волынская (один за последние сутки), Донецкая, Луганская, Одесская, Черкасская - по одному, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Львовская - по два, Тернопольская - четыре, Ивано-Франковская - пять, Киевская - 22, Черновицкая - 38 и 31 случай в Киеве.

Всего зафиксировано три летальных исхода от COVID-19 в Украине. Один пациент выздоровел - лаборатория подтвердила отсутствие вируса в организме.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 900 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.