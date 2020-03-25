В Украине больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса – НСЗУ

Пандемия коронавируса может повлиять на ситуацию с заболеваемостью туберкулезом, пациенты с туберкулезом - в группе риска, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) во вторник.

Согласно релизу НСЗУ со ссылкой на главврача Одесского областного центра социально значимых болезней Одесского облсовета Светлану Есипенко, главная задача медиков во время пандемии – обеспечить дистанционное лечение таких больных.

"Пандемия коронавируса, которая накладывается на высокие уровни распространения туберкулеза, может иметь тяжелые последствия. Об этом свидетельствует опыт Китая, где возникли проблемы с диагностикой туберкулеза и обеспечением лечения этой болезни. Во время пандемии коронавируса больные с туберкулезом входят в группу риска. Для нас, медиков, важно организовывать дистанционное лечение под контролем и бесперебойное обеспечение больных туберкулезом необходимыми лекарствами",- отметила врач.

В свою очередь врио главы НСЗУ Оксана Мовчан подчеркнула, что после старта Программы медгарантий 1 апреля лечение больных туберкулезом будет для них бесплатным. На это в программе на 2020 год предусмотрено 835,831 млн грн, за лечение одного пациента НСЗУ заплатит медучреждениям 20,663 тыс. грн.

"Ни один пациент с туберкулезом, который нуждается в медицинской помощи, не останется без нее. У него будет выбор среди многих больниц, ведь со стартом программы медицинских гарантий принцип "деньги идут за пациентом" будет работать не только на первичном звене медицинской помощи. Пациент выберет медучреждение, в котором хочет лечиться, а НСЗУ заплатит за это лечение учреждению по договору", - отметила Мовчан.

Тариф включает диагностику, лечение в амбулаторных условиях и условиях стационара. Лекарственные средства закупаются по централизованным программам Минздрава, уточнила врио главы НСЗУ.