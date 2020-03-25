Официальные сообщения Минздрава о коронавирусе получат поддержку поисковой системы Google

Министерство здравоохранения Украины получит поддержку поисковой системы Google в рамках кампании по приоритезации официальных источников информации.

Как сообщает ведомство на своей странице в Facebook, на поисковую кампанию Минздрав получил грант в эквиваленте $550 тыс.

«Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками», - сообщает Минздрав.

Минздрав реализует проект сотрудничества с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.