Медицина

10:31 25.03.2020

Официальные сообщения Минздрава о коронавирусе получат поддержку поисковой системы Google

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Официальные сообщения Минздрава о коронавирусе получат поддержку поисковой системы Google

 Министерство здравоохранения Украины получит поддержку поисковой системы Google в рамках кампании по приоритезации официальных источников информации.

Как сообщает ведомство на своей странице в Facebook, на поисковую кампанию Минздрав получил грант в эквиваленте $550 тыс.

«Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками», - сообщает Минздрав.

Минздрав реализует проект сотрудничества с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Теги: #google #коронавирус #минздрав
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