Медицина

19:51 24.03.2020

"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

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"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) закупила для вирусологической лаборатории ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины" оборудование для проведения диагностики методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании "Интерхим" Анатолий Редер, это оборудование стало первым в областной лаборатории комплексом, дающим возможность проводить ПЦР-диагностику инфицирования новым коронавирусом.

"До сегодняшнего дня в Одесской области не было ни одного прибора, на котором можно было провести подобный ПЦР-тест. Одесская область не имела возможности проводить самостоятельно такие тесты, вирусологическая лаборатория ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины" вынуждена была выступать в роли логиста: собирать биоматериал от центров забора, затем отправлять его в Киев. Таким образом, результаты приходили только на пятые сутки. Это то, чего нужно избежать, если мы пять суток вынуждены ждать ответа от лаборатории, то все иные методы борьбы с вирусом становятся бессмысленны", - сказал он.

Редер сообщил, что комплекс для проведения ПЦР-диагностики уже установлен и начал работать.

Кроме того, "Интерхим" закупил для этого комплекса первую партию тест-систем.

"Мы надеемся, что тест-системы для проведения ПЦР, которые закуплены централизовано, поступят в том числе и в Одесскую область. Как показывает мировой опыт, самые низкие результаты по смертности и распространению инфекции показывают те страны, в которых удалось достичь высокого уровня охвата населения тестированием и диагностикой", - сказал Редер.

Он также подчеркнул, что закупленное оборудование для проведения ПЦР-тестов будет востребовано и после завершения эпидемии COVID-19.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов "Амиксин", "Гидазепам", "Левана", а также обезболивающих препаратов для тяжело- и онкобольных . Компания является поставщиком лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию современного лабораторно-производственного комплекса. В 2019 году предприятием было уплачено более 140 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #коронавирус #оборудование #интерхим
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