Медицина

18:36 24.03.2020

"Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с распространением коронавируса

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"Фармак" изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с распространением коронавируса

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) изучает возможности запуска производства продукции для борьбы с распространением коронавируса , в том числе диагностических тест-систем.

"Сейчас анализируем, можно ли за минимальный срок наладить выпуск средств для поддерживающей терапии, дезинфектантов и антисептиков, диагностических тест-систем, защитных медицинских изделий, включая маски. Но решения пока нет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании со ссылкой на главу Наблюдательного совета "Фармака" Филю Жебровскую.

Вместе с тем она отметила, что вызванные коронавирусом проблемы в экономике Китая, в частности, привели к повышению стоимости сырья для производства лекарственных средств.

"Мы импортируем из КНР до 20% действующих веществ. Там остановлено много производств. Цена на это сырье сразу взлетела на 40%. У нас есть запасы, и пока ситуация не критична. Мы анализировали склады: что есть хотя бы на девять месяцев, а что можно перекрыть другими поставщиками, чтобы не допустить остановки производства. Но уже понятно, что нам придется пересматривать бюджет компании. У европейских фармпроизводителей то же самое", - сказала Жебровская.

Она также напомнила, что в портфеле компании есть один оригинальный препарат — "Амизон". До 2014-го "Фармак" потратил на его исследования в США и ЕС $20 млн, дойдя до первой из четырех стадий клинических исследований.

Как сообщалось, ранее "Фармак" заявлял о планах расширения фокуса на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках, и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год. В ближайшие годы, в частности, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул, которые выходят из-под патентной защиты.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #коронавирус
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