Легализация доставки лекарств в условиях карантина сертифицированными почтовыми операторами снизит распространение заболевания – АПЛУ

Легализация доставки лекарств сертифицированными почтовыми операторами в условиях карантина снизит распространение заболевания, считают в Ассоциации производителей лекарств Украины (АПЛУ).

"Этот вопрос становится особо актуальным в ситуации, когда нужно максимально ограничить лишние контакты, ведь аптека становится одним из мест активных контактов. Это особо важно для людей преклонного возраста, которые остро нуждаются лекарственные средствах и составляют основу группы риска", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава АПЛУ Петр Багрий.

Он отметил, что "де-факто доставка лекарств, купленных онлайн, существует, но вне закона. Такую услугу нужно узаконить, чтобы люди, которые нуждаются в лекарствах, могли находится на карантине", - сказал он.

По словам Багрия, узаконивание такой доставки позволит гарантировать качество, происхождение лекарств и соблюдение обязательных логистических требований, а привлечение к доставке всех сертифицированных операторов позволит доставлять лекарства оперативно и своевременно.

В свою очередь гендиректор фармацевтической компании ОДО "Интерхим" (Одесса) Анатолий Редер отметил, что привлечение к доставке медикаментов всех почтовых операторов Украины даст возможность максимально широкой доставки при существенном ограничении контактов и распространения коронавируса.

По его словам, такая опция позволит людям, живущим в отдаленных районах и в сельской местности "получить свои лекарства в нужное время и с гарантированным качеством".

Редер считает, что возможность доставки не будет иметь значительного влияния на цену лекарств.

"Это не приведет к подорожанию лекарств. Я думаю, что может быть предусмотрена возможность заказать лекарство как в аптеке, так и у оптового оператора, дистрибьютора. Думаю, что деньги на то, чтобы доставить лекарство, найдутся и у тех, и у других. Это не столько вопрос выгоды, сколько вопрос социальной ответственности бизнеса", - сказал Редер.

Как сообщалось, Кабинет министров в понедельник разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства. Правительство приняло это решение для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств, одновременного снижения мобильности населения и сокращения скоплений людей в аптеках.

Разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как "Нова Пошта", Justin, "Деливери", "Делфаст", "Европошта", а также ряд ФЛП.