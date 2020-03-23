В Харьков поступили 5 новых аппаратов ИВЛ для городских больниц

Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан и директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат передали в понедельник главврачам пяти городских больниц Харькова сертификаты на получение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Оборудование установят в Городской клинической больнице №13, Городской клинической многопрофильной больнице №17, Городской многопрофильной больнице №18, Городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова и в Городском перинатальном центре", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Поступившие пять аппаратов швейцарского производства. Они были куплены за деньги, выделенные из резервного фонда бюджета города. В комплект оборудования входят сам аппарат, монитор, стойка, тележка, расходный материал. Четыре аппарата временно хранятся в больнице скорой помощи, детский аппарат уже доставили в перинатальный центр.

Аппараты ИВЛ установят представители швейцарской фирмы, которые должны приехать в ближайшее время.

Кроме того, в Харьков поступили новые аппараты ультразвуковой диагностики.

"Мы лечим в целом организм человека. Все, что мы делаем, направлено на выздоровление пациента. По данным ВОЗ, европейских лечебных учреждений, все тяжелобольные люди, кроме того, что были инфицированы коронавирусом, имели два-три сопутствующих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания органов дыхания, мочеполовой системы, сахарный диабет", - отметил Сороколат.

Как сообщалось, всего в харьковских медучреждениях городского подчинения работают 163 аппарата ИВЛ различного производства и срока эксплуатации.