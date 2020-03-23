Медицина

15:05 23.03.2020

Минздрав Украины сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса

1 мин читать
Минздрав Украины сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса

Министерство здравоохранения обсудило с частными лабораториями сотрудничество и отчетность по диагностике коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы провели совещание с частным рынком, частными лабораториями. Отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности. Поэтому количество лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус, увеличивается ежедневно", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в Украине есть 25 региональных лабораторий, которые также осуществляют такую диагностику.

"Мы получили новейшее оборудование – в референс-лаборатории есть оборудование, которое может за день сделать 1 тыс. исследований. Плюс в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые за день могут сделать 200 исследований",- добавил замминистра.

Ляшко отметил, что Украина обеспечена как тестами экспресс-диагностики, так и ПЦР-тестами.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав #диагностика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 23.03.2020
Минздрав будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

Минздрав будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

14:50 23.03.2020
Лабораторно подтвержден коронавирус у пятерых жителей Обуховского района Киевской области – ОГА

Лабораторно подтвержден коронавирус у пятерых жителей Обуховского района Киевской области – ОГА

14:48 23.03.2020
Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

14:44 23.03.2020
DEOL Partners с Владимиром Кличко предложила разместить медиков в своих гостиницах

DEOL Partners с Владимиром Кличко предложила разместить медиков в своих гостиницах

14:39 23.03.2020
"Укрпошта" настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

"Укрпошта" настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

14:35 23.03.2020
Киев требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого украинца Мустафаева в связи с симптомами, указывающими на Covid-19

Киев требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого украинца Мустафаева в связи с симптомами, указывающими на Covid-19

14:32 23.03.2020
Все скончавшиеся от пневмонии будут проверены на коронавирус – Ляшко

Все скончавшиеся от пневмонии будут проверены на коронавирус – Ляшко

14:25 23.03.2020
Ляшко: экстренная медпомощь не должна использоваться "по звонку" для тестирования на коронавирус

Ляшко: экстренная медпомощь не должна использоваться "по звонку" для тестирования на коронавирус

14:20 23.03.2020
Нардеп Лукашев отрицает, что у него коронавирус

Нардеп Лукашев отрицает, что у него коронавирус

14:11 23.03.2020
Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

Ляшко: экстренная медпомощь не должна использоваться "по звонку" для тестирования на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

Минздрав: В четверг в Украине подтверждены еще два случая инфицирования Covid-19 – в Киеве и Житомире

ПОСЛЕДНЕЕ

Индийские фармкомпании готовы увеличить поставки противовирусных препаратов – IPMA

Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

"Юрия-фарм" прекратила рекламную кампанию препарата якобы от коронавируса, направила средства от его реализации на борьбу с заболеванием – заявление

Глава АПАУ призвал органы власти обеспечить работников аптек СИЗ и урегулировать вопрос доставки работников аптек на работу

Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

В ближайшее время состоится телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом - Шмыгаль

Минздрав принял постановление, регулирующее правила пребывания для граждан Украины, прибывших из-за рубежа

От гриппа и пневмонии в Украине в январе 2020г умерли 621 человек – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА